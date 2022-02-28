Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький. Він пояснив, що тисячі людей чекають на вокзалі поїзд.
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Лікарі, психологи, волонтери працюватимуть цілодобово
Тому для того, аби полегшити ситуацію, і запрацювала медико-психологічна допомога. Там цілодобово працюватимуть лікарі, психологи та волонтери.
Зауважимо, що волонтери матимуть жилетки та бейджик "Медико-психологічна допомога. Волонтер". Вони допоможуть на місці або скерують до лікаря.
Медичні працівники (наразі їх 20 осіб) працюватимуть у наметі біля пункту обігріву. "Дякую всім лікарям, психологам та волонтерам, які уже відгукнулися. Зараз важливо, щоб кожен зробив свій вклад у наше завтра", – наголосив Козицький.
Повний текст публікації:
На Головному залізничному вокзалі Львова запрацювала медико-психологічна допомога. П'яту добу триває війна. Тисячі людей, яких вона вигнала з дому, змушені довго перебувати на вокзалі у Львові, очікуючи на потяг.
Розумію їхній біль і розпач. Роблю все, що від мене залежить, аби полегшити ситуацію. Зокрема сьогодні на Головному вокзалі Львова запрацювала медико-психологічна допомога.
Лікарі, психологи та волонтери надаватимуть її цілодобово. Волонтерів впізнаєте за жилетками та бейджиком "Медико-психологічна допомога. Волонтер". Вони підходитимуть до людей, спілкуватимуться з ними, в разі потреби допоможуть на місці чи скерують до лікаря.
Медики будуть у палатці біля пункту обігріву. Наразі надавати медико-психологічну допомогу зголосилися 20 фахівців.
Якщо у вас є відповідна освіта або ви є студентом старших курсів, долучайтесь. Дякую всім лікарям, психологам та волонтерам, які уже відгукнулися. Галина Бордун, дякую за координацію. Зараз важливо, щоб кожен зробив свій вклад у наше завтра.
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