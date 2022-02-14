Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям еще 11 февраля. Оно распространяется также на работу художественных школ, секций и кружков.

Кстати Преподаватель львовского училища, который отказался вакцинироваться из-за религии, выиграл дело

Как работает право индивидуального карантина

С понедельника перевод учеников на ту или иную форму обучения будет индивидуальным в каждом образовательном учреждении. Их руководители должны сами решать, переводить ли учеников на дистанционное обучение.

Решение должно базироваться на том, сколько инфицированных коронавирусом среди учеников и преподавателей. В горсовете объяснили, что это стало возможным, поскольку уровень госпитализации во Львове начал идти на спад.

Брифинг после заседания комиссии ЧС в горсовете: смотрите видео

В городе продлили карантин

Также в этот день было принято и решение о продлении карантина в городе до 20 февраля. Ведь заболеваемость все же находится на высоком уровне.

В настоящее время во Львове действует большинство карантинных ограничений желтой зоны. Подробнее об особенностях карантина в городе – по ссылке.



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрава / Инфографика 24 канала