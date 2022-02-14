Відповідне рішення ухвалила міська комісія надзвичайних ситуацій ще 11 лютого. Воно поширюється також на роботу мистецьких шкіл, секцій і гуртків.

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Від понеділка переведення учнів на ту чи іншу форму навчання буде ізидіальним у кожному освітньому закладі. Їхні керівники мають самі вирішувати, чи перевести учнів на дистанційне навчання.

Рішення має базуватися на тому, скільки інфікованих коронавірусом є серед учнів і викладачів. У міськраді пояснили, що це стало можливим, оскільки рівень госпіталізації у Львові почав іти на спад.

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У місті продовжили карантин

Також у цей день ухвалили й рішення про продовження карантину в місті до 20 лютого. Адже захворюваність все ж досі перебуває на високому рівні.

Наразі у Львові діє більшість карантинних обмежень жовтої зони. Детальніше про особливості карантину в місті – за посиланням.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу