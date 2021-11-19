Все львовские школьники возвращаются к очному обучению

Во Львове решили полностью возобновить очное обучение. Ученики 5 – 11 возвращаются за парты с 22 ноября.

Сейчас Львов находится в красной карантинной зоне. Однако уровень заболеваемости пока несколько упал.

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Во Львове возобновляют очное обучение

Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что 19 ноября на заседании ТЭБ и ЧС решили возобновить очное обучение для учеников старших классов.

Завершилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Важнейшим среди решений является возобновление с понедельника 22 ноября очного обучения в 5 – 11 классах. Мы приняли такое решение после консультаций с медиками,

– заметил мэр.

По его словам, статистика детской заболеваемости коронавирусом и госпитализаций пошла на спад. Однако говорить о том, что Львов вышел из этой волны COVID-19, пока рано.

"Также возобновляют работу, с соблюдением отдельного протокола, учреждения культуры, кружки и секции", – добавил Садовый.

Городской глава отметил, что Львов не выходит из красной зоны. Все массовые мероприятия в городе можно проводить исключительно при условии полной вакцинации организаторов и участников.

Во Львове ученики младших классов вернулись в школы еще 15 ноября . Комиссия ТЭБ и ЧС обещала возобновить очное обучение для всех школьников, когда в городе снизится уровень заболеваемости коронавирусом.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Текст сообщения Андрея Садового:

Завершилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Самым важным среди решений является возобновление с понедельника 22 ноября очного обучения в 5 – 11 классах. Мы приняли такое решение после консультаций с медиками. Статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на спад. Пока рано говорить, что мы выходим из этой волны заболевания COVID-19. Также возобновляют работу, с соблюдением отдельного протокола, учреждения культуры, кружки и секции. Львов не выходит из красной зоны! Все мероприятия могут проводиться исключительно при условии полной вакцинации организаторов и участников.