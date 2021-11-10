Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Остальные карантинные ограничения продлили еще на 2 недели.

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Во Львове возобновили очное обучение для 1 – 4 классов

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что 10 ноября состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

С понедельника, 15 ноября, для учеников 1 – 4 классов возобновляется очная форма обучения. Пока это решение касается только младшей школы. Остальные карантинные ограничения продлеваются еще на 2 недели до 29 ноября,
добавил мэр.

По его словам, сейчас городская власть находится на распутье. Медики отмечают, что карантинные мероприятия во Львове дают возможность стабилизировать стремительную динамику распространения коронавируса.

"Но пока еще рано говорить о спаде эпидемии. Следующую комиссию проведем в пятницу (12 ноября – 24 канал). Обсудим дальнейшие решения. Берегите себя и родных!", – подытожил Садовый.

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Какие карантинные ограничения действуют во Львове

  • Львов перешел в красную карантинную зону 30 октября. В городе запретили проводить любые массовые мероприятия, за исключением футбольных матчей без зрителей на трибунах. В свою очередь, всем участникам нужно иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.
  • В спортивных залах и бассейнах можно проводить лишь единичные тренировки и только при наличии вакцинации или отрицательного теста.
  • С 1 ноября все школы Львова на 2 недели перешли на дистанционное обучение. Детсады продолжили работать.
  • В галереях и музеях разрешили индивидуальные посещения. Однако экскурсии проводить до сих пор запрещено. Все работники и посетители должны иметь свежий отрицательный ПЦР-тест или сертификат вакцинации.
  • В общественном транспорте следует обязательно находиться в маске. Все водители должны быть вакцинированы. Заполненность салона – 50% от общей вместимости. Сертификатов о вакцинации у пассажиров не требуют.
  • Проезд для льготников ограничили. Они смогут ездить бесплатно только с 11:00 до 16:00. Однако на участников боевых действий эти ограничения не действуют.
  • Рестораны, салоны красоты, непродовольственные рынки и магазины продолжают работать. Все работники и посетители должны иметь отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
  • Кафе и рестораны могут работать с 6:00 до 23:00, после возможна только работа на вынос.


Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Текст сообщения Андрея Садового:

Завершили заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. С понедельника, 15 ноября, для учеников 1 – 4 классов возобновляется очная форма обучения. Пока это решение касается только младшей школы. Остальные карантинные ограничения продлеваются еще на 2 недели до 29 ноября.

Сейчас мы находимся на распутье. Медики отмечают, что наши карантинные меры позволяют стабилизировать стремительную динамику распространения вируса. Но пока еще рано говорить о спаде эпидемии. Следующую комиссию проведем в пятницу. Обсудим дальнейшие решения. Берегите себя и родных!