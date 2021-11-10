Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Остальные карантинные ограничения продлили еще на 2 недели.

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Во Львове возобновили очное обучение для 1 – 4 классов

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что 10 ноября состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

С понедельника, 15 ноября, для учеников 1 – 4 классов возобновляется очная форма обучения. Пока это решение касается только младшей школы. Остальные карантинные ограничения продлеваются еще на 2 недели до 29 ноября,

– добавил мэр.

По его словам, сейчас городская власть находится на распутье. Медики отмечают, что карантинные мероприятия во Львове дают возможность стабилизировать стремительную динамику распространения коронавируса.

"Но пока еще рано говорить о спаде эпидемии. Следующую комиссию проведем в пятницу (12 ноября – 24 канал). Обсудим дальнейшие решения. Берегите себя и родных!", – подытожил Садовый.

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Какие карантинные ограничения действуют во Львове

Львов перешел в красную карантинную зону 30 октября. В городе запретили проводить любые массовые мероприятия , за исключением футбольных матчей без зрителей на трибунах. В свою очередь, всем участникам нужно иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

, за исключением футбольных матчей без зрителей на трибунах. В свою очередь, всем участникам нужно иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. В спортивных залах и бассейнах можно проводить лишь единичные тренировки и только при наличии вакцинации или отрицательного теста.

можно проводить лишь единичные тренировки и только при наличии вакцинации или отрицательного теста. С 1 ноября все школы Львова на 2 недели перешли на дистанционное обучение. Детсады продолжили работать.

на 2 недели перешли на дистанционное обучение. Детсады продолжили работать. В галереях и музеях разрешили индивидуальные посещения. Однако экскурсии проводить до сих пор запрещено. Все работники и посетители должны иметь свежий отрицательный ПЦР-тест или сертификат вакцинации.

разрешили индивидуальные посещения. Однако экскурсии проводить до сих пор запрещено. Все работники и посетители должны иметь свежий отрицательный ПЦР-тест или сертификат вакцинации. В общественном транспорте следует обязательно находиться в маске. Все водители должны быть вакцинированы. Заполненность салона – 50% от общей вместимости. Сертификатов о вакцинации у пассажиров не требуют.

следует обязательно находиться в маске. Все водители должны быть вакцинированы. Заполненность салона – 50% от общей вместимости. Сертификатов о вакцинации у пассажиров не требуют. Проезд для льготников ограничили . Они смогут ездить бесплатно только с 11:00 до 16:00. Однако на участников боевых действий эти ограничения не действуют.

. Они смогут ездить бесплатно только с 11:00 до 16:00. Однако на участников боевых действий эти ограничения не действуют. Рестораны, салоны красоты, непродовольственные рынки и магазины продолжают работать. Все работники и посетители должны иметь отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

продолжают работать. Все работники и посетители должны иметь отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Кафе и рестораны могут работать с 6:00 до 23:00, после возможна только работа на вынос.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Текст сообщения Андрея Садового:

Завершили заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. С понедельника, 15 ноября, для учеников 1 – 4 классов возобновляется очная форма обучения. Пока это решение касается только младшей школы. Остальные карантинные ограничения продлеваются еще на 2 недели до 29 ноября.

Сейчас мы находимся на распутье. Медики отмечают, что наши карантинные меры позволяют стабилизировать стремительную динамику распространения вируса. Но пока еще рано говорить о спаде эпидемии. Следующую комиссию проведем в пятницу. Обсудим дальнейшие решения. Берегите себя и родных!