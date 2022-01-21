Все заместители – больны: Садовый единственный из руководства ЛГС не подхватил COVID-19

Во Львове значительно выросла динамика заболеваемости коронавирусом. Все заместители городского головы также подхватили COVID-19.

Из-за стремительного роста количества больных во Львове ввели дополнительные карантинные ограничения. В частности, ученики 5 – 11 классов с 24 января будут учиться онлайн.

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Все заместители Садового заболели коронавирусом

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что такой тревожной ситуации с коронавирусом в городе не наблюдали в течение 2 лет пандемии. 21 января 27 тысяч учеников не пришли в школу. Примерно 10 тысяч детей находятся на самоизоляции. Поэтому с понедельника все старшеклассники будут учиться дистанционно.

Честно вам скажу, я один в городском совете остался среди руководства – все замы и многие руководители департамента сегодня больны. Вот такие реалии,

– заметил мэр.

По его словам, все заместители были вакцинированными. Кроме них, заболели очень много дворников и более 10% водителей городского транспорта.

"Идет очень серьезная волна. И я понимаю, что это только начало. Мы анализируем динамику в странах ЕС и ожидаем, что где-то через неделю – полторы выйдем на пик", – отметил городской голова.

Мэр отметил, что со следующей недели Львов может перейти в красную зону. Поэтому он призвал львовян не забывать о масках и не делать громких мероприятий.

"Если вы купили билеты в кино или театр – прошу вас, будьте мудрыми. Потому что вероятность, что на 2 недели после концерта вы попадете на больничный, – 50%", – подытожил городской голова.

Лабораторные центры 20 января провели 4348 ПЦР-тестов. У 1989 жителей области подтвердили коронавирус . В частности, инфицировались 894 львовян.

Главные правила профилактики COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала