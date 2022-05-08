Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что переход на украинский должен быть спокойным и постепенным.

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Львов радушно принимает вынужденных переселенцев

Садовый рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину во Львове ежедневно принимали ориентировочно 60 тысяч человек только через железнодорожный вокзал. Кроме этого, многие украинцы приезжали собственными машинами.

"Если бы мы заранее не сделали реконструкцию площади перед вокзалом, я не знаю, как бы мы справлялись. Но мы все равно готовились. Еще месяц до российской агрессии я начал обсуждать с мэрами других городов Запада Украины, кто сколько готов принять наших украинцев, если будет война", – заметил городской голова.

Он добавил, что вынужденных переселенцев начали принимать уже с 25 февраля. Чтобы их разместить, в городе перестроили 500 учреждений – образовательных и культурных заведений, библиотек, спортивных залов. Часть киевлян, нашедших убежище во Львове, уже вернулась в столицу. Однако эвакуационные поезда продолжают прибывать, ведь россияне по-прежнему обстреливают города на Востоке или Юге Украины.

"Очень сложно последние 2 месяца. Но моим коллегам в Харькове или Николаеве – гораздо сложнее. Поэтому это наша обязанность сегодня. Пока наши ребята – там, на передовой, надо, чтобы их мамы, жены, родные были в безопасности. И мы даем здесь максимально, что мы можем дать", – отметил Садовый.

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Русскоязычные хотят переходить на украинский

Садовый рассказал, что в 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, во Львов приехали около 10 тысяч украинцев. Именно здесь они обрели новый безопасный дом.

"Это и Донецк, и Луганск, и Крым. И они нормально вплелись в городскую среду", – добавил мэр.

Он отметил, что во Львове действительно в выходные, особенно в центре города, можно услышать русский.

Но я вам открою одну тайну – на второй-третий день пребывания во Львове люди переходят на украинский. Потому что у них есть такое желание. И этот процесс должен быть спокоен,

– подчеркнул городской голова.

Он также упомянул об объявлении на некоторых львовских заведениях о том, что там не обслуживают людей, говорящих на языке оккупантов. По мнению городского головы, их развешивают из-за непонимания ситуации.

"Ну это 1 объявление на 200 – 300 (учреждений – 24 канал). Львовяне очень приветливо принимают всех наших граждан, потому что они – наши, родные", – заметил Садовый.

Он добавил, что во Львове не найдется такой семьи, которая не смогла бы ничего рассказать об ужасах XX века – концлагерях, выселении, убийствах.

"Мы знаем, что такое российская оккупация, мы знаем, что такое германская оккупация. Мы это все проходили. Просто нас не очень часто слушали", – добавил мэр.

По словам городского головы, сегодня обязанностью Львова является максимальное содействие и помощь каждой семье, которая нашла здесь свое убежище. Садовый подытожил, что его поразила жертвенность львовян, ведь сейчас город занимается волонтерством.

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