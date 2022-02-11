Вылетел в кювет: на Львовщине трагически погиб 21-летний водитель

Неподалеку от Щирца 10 февраля случилась трагическая авария. 21-летний водитель вылетел в кювет и погиб.

На месте ДТП работали правоохранители. Сейчас они проводят расследование.

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"ВАЗ" вылетел в кювет

Жуткое ДТП случилось примерно в 22: 20 на трассе Львов – Пустомыты – Меденичи. 21-летний житель Щирца за рулем "ВАЗ-21083" не справился с управлением.

Машина выехала за пределы дороги и вылетела в кювет. В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Водитель не справился с управлением / Фото полиции Львовщины

Правоохранители расследуют обстоятельства аварии

В полиции Львовщины рассказали, что следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства аварии.

В Червонограде 7 февраля случилась подобная авария – "ВАЗ 2104" съехал с моста в реку . К сожалению, 35-летний водитель погиб.

Мужчина погиб на месте аварии / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины

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