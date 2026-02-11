11 февраля, 15:54
"Титаническая работа": ПВО обезвредила 2 вражеских "Кинжала", летевших на Львов
Российская армия днем 11 февраля запустила ракеты "Кинжал" в направлении Львова. Вражеские цели обезвредила противовоздушная оборона.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
К теме Взрывы прогремели в Одесской области: летела ракета
Какие последствия вражеской атаки по Львову 11 февраля?
Андрей Садовый рассказал, что около 14:40 в направлении Львова летели два вражеских "Кинжала". Силы ПВО их обезвредили.
Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту!
– написал мэр Львова.
По данным Садового, пока информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию общины.
"Если есть важная информация - сообщайте на Горячую линию города", – резюмировал львовский городской голова.