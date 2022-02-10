Представители исполнительной службы приступили к рейдам во Львове. У злостных должников забирают транспортные средства.

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Ситуация во Львове

На месте работали полиция и эвакуатор. Спецслужбы приступили к работе после звонка работников исполнительной службы.

9 февраля транспорт конфисковали у мужчины, который имел долг в размере почти 60 тысяч гривен. За это у него забрали автобус, которым он возил пассажиров.

Эвакуатор забрал автобус во Львове / Фото Западного управления Минюста

Предварительно известно, что транспорт зарегистрирован на должника. Автобус курсировал по Львовской области – из Львова через Буск в Соколовку и обратно.

К моменту уплаты долгов, бус будет находиться на площадке Львовского филиала предприятия "Сетам". В противном случае арестованное имущество могут продать на аукционе.

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Конфискованные авто

Общие рейды исполнительной службы и патрульных стартовали во Львове 7 февраля. На следующий день конфисковали 2 частных авто должников.

Во Львове арестовали 2 автомобиля должников / Фото Западного управления Минюста

Один автомобиль забрали у мужчины во Франковском районе. Он не уплатил 180 тысяч гривен по кредитным обязательствам.

Справка. Транспортные средства арестуют у тех людей, которые имеют большие долги и не выплачивают алименты, коммунальные платежи или не платят штрафы.

Другой транспорт был конфискован у жителя Сихова, который получил 34 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Он скрывался от правоохранителей, поэтому авто искали по видеокамерам системы "Безопасный город".

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