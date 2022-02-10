Представники виконавчої служби розпочали рейди у Львові. У злісних боржників забирають транспортні засоби.

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Ситуація у Львові

На місці працювала поліція та евакуатор. Спецслужби розпочали роботу після дзвінка працівників виконавчої служби.

9 лютого транспорт конфіскували в чоловіка, який мав борг у розмірі майже 60 тисяч гривень. За це в нього забрали автобус, яким він возив пасажирів.



Евакуатор забрав автобус у Львові / Фото Західного управління Мін'юсту

Попередньо відомо, що транспорт був зареєстрований на боржника. Автобус курсував по Львівській області – зі Львова через Буськ до Соколівки й назад.

До моменту сплати боргів, бус перебуватиме на майданчику Львівської філії підприємства “Сетам”. В іншому випадку, арештоване майно можуть продати на аукціоні.

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Конфісковані авто

Спільні рейди виконавчої служби й патрульних стартували у Львові 7 лютого. Наступного дня конфіскували 2 приватних авто боржників.



У Львові арештували 2 автомобілі боржників / Фото Західного управління Мін'юсту

Один автомобіль забрали в чоловіка у Франківському районі. Він не сплатив 180 тисяч гривень по кредитних зобов'язаннях.

Довідка. Транспортні засоби арештують у тих людей, які мають великі борги та вчасно не виплачують аліменти, комунальні платежі або не сплачують штрафи.

Інший транспорт конфіскували в жителя Сихова, який отримав 34 штрафи за порушення правил дорожнього руху. Він переховувався від правоохоронців, тож авто шукали по відеокамерах системи “Безпечне місто”.

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