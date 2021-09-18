Поэтому уже со следующей недели у Украины есть все шансы перейти в "желтую зону" эпиднебезопасности, что предусматривает усиление карантинных ограничений. Об этом предварительно заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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Медики призывают украинцев вакцинироваться, чтобы защитить себя от заболевания и тяжелого его течения. От начала кампании по иммунизации, более 6 миллионов людей получили одну дозу прививки, а более 5 миллионов – прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Львовянин Степан с женой пришел сделать прививку вакциной AstraZeneka. Решение принял спонтанно – вечером подумал об этом, а утром уже получил укол.

"Вчера захотел, сегодня пришел. Это не есть бог знает какое решение. Лучше не рисковать и сделать вакцинацию", – пояснил Степан.

Пациенты боятся уколов

Врачи отмечают, что часто людей пугает сам процесс инъекции. Порой медикам нужно применять знания по психологии, чтобы успокоить пациентов.

По большей части мужчины очень волнуются от самого вида укола. Бывают случаи, что нужно успокаивать, говорить, что это не больно,

– заметила медсестра Марта Василевская.

Львовянка Леся долго не решалась вакцинироваться, но ее убедили дети. Кроме этого, она работает с молодежью в лицее, что стало дополнительным аргументом для прививки.

"Где-то немножко страх был, потому что молодые может легче переносят. Соответственно, и я не решалась. Но сейчас такая ситуация, что без вакцинации тяжело, езжу на работу на маршрутке, много людей и есть риск. Дома внуки, переживаю за их здоровье и за свое", – рассказала Леся.

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Врачи советуют вакцинацию

Если пациент колеблется, врач могут посоветовать, какую вакцину выбрать, непосредственно на месте. По словам заместителя главного врача по медицинской части Татьяны Бессараб, людям с сопутствующими заболеваниями или осложнениями, рекомендуют CoronaVac.

Это инактивированная вакцина китайская, которая легко переносится. Молодежь, как правило, выбирает Pfizer и Moderna,

– заметила Бессараб.

Забота о самых близких – семье, родителях или детях является одной из главных причин, по которой львовяне приходят в центры вакцинации. По словам жительницы Львова Веры, в ее семье уже все вакцинировались.

"У меня 95-летняя мама. Боюсь, чтобы не принести ей болезнь. Есть семья, дети, поэтому и пришла", – добавила Вера.

На вакцинацию люди записываются в основном у семейного врача. Впрочем, даже без записи желающим не откажут. В больнице готовы принять даже жителей из другого района, обещают никому не отказывать.

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