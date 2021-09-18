Відтак уже з наступного тижня Україна має всі шанси перейти у "жовту зону" епіднебезпеки, що передбачає посилення карантинних обмежень. Про це попередньо заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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Медики закликають українців вакцинуватися, аби захистити себе від захворювання та важкого його перебігу. Від початку кампанії з імунізації, понад 6 мільйонів людей отримали одну дозу щеплення, а понад 5 мільйонів – пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.

Львів'янин Степан із дружиною прийшов зробити щеплення вакциною AstraZeneka. Рішення прийняв спонтанно – ввечері подумав про це, а зранку вже отримав укол.

"Вчора захотів, сьогодні пішов. Це не є бог зна яке рішення. Краще не ризикувати й зробити вакцинацію", – пояснив Степан.

Пацієнти бояться уколів

Лікарі зауважують, що часто людей лякає сам процес ін'єкції. Деколи медикам потрібно застосовувати знання з психології, щоб заспокоїти пацієнтів.

Хвилюються багато, різні люди є. Здебільшого чоловіки дуже хвилюються від самого виду уколу. Бувають випадки, що потрібно заспокоювати, казати, що це не болить,

– зауважила медсестра Марта Василевська.

Львів'янка Леся довго не наважувалась вакцинуватись, але її переконали діти. Окрім цього, вона працює з молоддю у ліцеї, що стало додатковим аргументом для щеплення.

"Десь трошки страх був, бо молоді може легше переносять. Відповідно, і я не наважувалася. Але зараз така ситуація, що без вакцинації важко, їжджу на роботу маршруткою, багато людей і є ризик. Вдома внуки, переживаю за їхнє здоров'я і за своє", – розповіла Леся.

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Лікарі радять вакцину

Якщо пацієнт вагається, лікар можуть порадити, яку вакцину обрати, безпосередньо на місці. За словами заступниці головного лікаря з медичної частини Тетяни Бессараб, людям із супутніми захворюваннями чи ускладненнями, рекомендують CoronaVac.

Це інактивована вакцина китайська, яка легко переноситься. Молодь, як правило, обирає Pfizer і Moderna,

– зауважила Бессараб.

Турбота про найближчих – сім'ю, батьків чи дітей є однією з головних причин, через яку львів'яни приходять у центри вакцинації. За словами мешканки Львова Віри, у її родині вже всі провакцинувалися.

"Маю 95-річну маму. Боюся, щоб не занести їй хвороби. Є сім'я, діти, тому й прийшла", – додала Віра.

На вакцинацію люди записуються здебільшого в сімейного лікаря. Втім навіть без запису охочим не відмовлять. У лікарні готові прийняти навіть мешканців з іншого району, обіцяють нікому не відмовляти.

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