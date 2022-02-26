Пробки на въезде во Львов: люди оставляют авто или ночуют под открытым небом

26 февраля 2022 , 02:52
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Источник:

"УП"

На въезде во Львов образовались огромные пробки. Из-за этого люди либо оставляют свои машины, либо ночуют под открытым небом.

Въехать во Львов пока сложно. Автомобиль очень долго стоят в пробках, чтобы сдвинуться с места.

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Скопление авто на въезде во Львов

На трассе Киев – Чоп на въезде в город Львов образовались огромные пробки. Автомобили проезжают 15 километров за 3 часа. В результате некоторые люди оставили свои машины и пошли дальше пешком, еще часть осталась ночевать под открытым небом среди поля в автомобилях.

Очереди на границах

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Автор: Наталія Пристанська