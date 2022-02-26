Пробки на въезде во Львов: люди оставляют авто или ночуют под открытым небом

На въезде во Львов образовались огромные пробки. Из-за этого люди либо оставляют свои машины, либо ночуют под открытым небом.

Въехать во Львов пока сложно. Автомобиль очень долго стоят в пробках, чтобы сдвинуться с места.

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Скопление авто на въезде во Львов

На трассе Киев – Чоп на въезде в город Львов образовались огромные пробки. Автомобили проезжают 15 километров за 3 часа. В результате некоторые люди оставили свои машины и пошли дальше пешком, еще часть осталась ночевать под открытым небом среди поля в автомобилях.

Очереди на границах

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что на западной границе Украины увеличивается пассажиропоток, соответственно и очереди. В частности, на выезде в Польшу в пункте пропуска "Ягодин" по состоянию на 18:00 было 2 500 автомобилей, "Шегини" – 1 600, "Устилуг" – 1 400.

Пограничники и таможенники помогают женщинам с детьми пересечь границу в пункте пропуска "Рава-Русская" на Львовщине. Для обеспечения более комфортных условий организовали дополнительные автобусы, на которых женщин и детей перевозили через границу.

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