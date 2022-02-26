В'їхати у Львів наразі складно. Автомобілі дуже довго стоять у заторах, аби зрушити з місця.

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Скупчення авто на в'їзді до Львова

На трасі Київ – Чоп на в'їзді до міста Львів пізно ввечері 25 лютого утворилися величезні затори. Автомобілі проїжджають 15 кілометрів за 3 години. У результаті деякі люди залишили свої машини та пішли далі пішки, ще частина залишилася ночувати просто неба серед поля в автівках.

Черги на кордонах

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