В'їхати у Львів наразі складно. Автомобілі дуже довго стоять у заторах, аби зрушити з місця.

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Скупчення авто на в'їзді до Львова

На трасі Київ – Чоп на в'їзді до міста Львів пізно ввечері 25 лютого утворилися величезні затори. Автомобілі проїжджають 15 кілометрів за 3 години. У результаті деякі люди залишили свої машини та пішли далі пішки, ще частина залишилася ночувати просто неба серед поля в автівках.

Черги на кордонах

У Держприкордонслужбі раніше повідомили, що на західному кордоні України збільшується пасажиропотік, відповідно й черги. Зокрема, на виїзді в Польщу у пункті пропуску "Ягодин" станом на 18:00 було 2 500 автівок, "Шегині" – 1 600, "Устилуг" – 1 400.

Прикордонники та митники допомагають жінкам з дітьми перетнути кордон у пункті пропуску "Рава-Руська" на Львівщині. Для забезпечення більш комфортних умов організували додаткові автобуси, якими жінок та дітей перевозили через кордон.

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