Въехать во Львов пока сложно. Автомобиль очень долго стоят в пробках, чтобы сдвинуться с места.

Читайте также На Львовщине вводят комендантский час

Скопление авто на въезде во Львов

На трассе Киев – Чоп на въезде в город Львов образовались огромные пробки. Автомобили проезжают 15 километров за 3 часа. В результате некоторые люди оставили свои машины и пошли дальше пешком, еще часть осталась ночевать под открытым небом среди поля в автомобилях.

Очереди на границах

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.