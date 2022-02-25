Пограничники прилагают все возможные усилия по ускорению оформления граждан на выезд из Украины. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

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Обстановка на западной границе по состоянию на 18:00

Польша

На выезд из Украины в автомобильных пунктах пропуска на оформление на границе с Польшей в очередях было такое количество автомобилей:

"Ягодин" – 2 500;

"Устилуг" – 1 400;

"Грушев" – 700;

"Рава-Русская" – 900;

"Угринов" – 1 150;

"Краковец" – 1200;

"Шегини" – 1 600;

"Смольница" – 900.

Словакия

На границе со Словакией около двух автомобильных пунктов пропуска находятся в общей сложности примерно 270 автомобилей.

Венгрия

Пересечения границы в Венгрию в трех пунктах пропуска ожидали более 220 автомобилей.

Румыния

На выезд в Румынию, в трех пунктах пропуска в очередях находились более 1 100 легковых авто.

Поэтому в Госпогранслужбе настойчиво попросили учесть эту информацию при планировании пересечения границы на западном участке границы.

Отметим, что пограничники прилагают все возможные усилия по ускорению оформления граждан на выезд из Украины. Максимально увеличено количество персонала, осуществляющего пограничные процедуры, оборудованы дополнительные рабочие места для оформления,

– говорят пограничники.

Внимание! Ранее сообщалось, что на период действия правового режима военного положения мужчинам – украинцам, в возрасте от 18 до 60 лет – ограничен выезд за пределы Украины. Однако ограничения касаются не всех лиц. Подробный перечень – здесь.