Ранее сообщалось, что на период действия правового режима военного положения мужчинам-украинцам в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы Украины. Однако здесь есть некоторые исключения.

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Кто из мужчин 18 – 60 лет может уехать из Украины

В ГНСУ отметили, что исключения могут касаться только лиц, определенных законодательством.

В частности, у которых есть:

удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет,

заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

Кроме того , ограничения не касаются лиц:

на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, либо самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, либо

на содержании которых есть ребенок с инвалидностью.

А также тех, кто есть:

усыновителем

опекуном,

чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Мобилизация в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об общей мобилизации в Украине.

Что предполагают меры полной мобилизации? Согласно закону, в случае войны могут призывать лиц в возрасте от 18 до 65 лет. В зависимости от того, какие военно-учетные специальности потребуются в первую очередь, сказал Федор Вениславский.

Все будет доведено до центров комплектования Вооруженных Сил. Лица, имеющие боевой опыт, мобилизуют в первую очередь. "Сейчас уже, согласно призыву резервистов, обеспечивается доукомплектование боевых бригад и дальше этот процесс будет продолжаться", – добавил Вениславский.

Из-за вторжения в Украину ввели военное положение . Всех желающих призывают приобщаться к Силам территориальной обороны.