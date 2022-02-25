Раніше повідомлялося, що на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам – українцям, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України. Проте тут є певні винятки.
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Хто з чоловіків 18 – 60 років може виїхати з України
В ДПСУ зазначили, що виключення можуть стосуватися тільки осіб, визначених законодавством.
Зокрема тих, які мають:
- посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік,
- висновок військово-лікарської комісії про непридатність.
Крім того обмеження не стосуються осіб:
- на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, або
- на утриманні яких є дитина з інвалідністю.
А також тих, хто є:
- усиновителем
- опікуном,
- чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.
Мобілізація в Україні
Додамо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію в Україні.
Що передбачають заходи повної мобілізації? Відповідно до закону, у випадку війни можуть призивати осіб віком від 18 до 65 років. В залежності від того, які військово-облікові спеціальності будуть потрібні в першу чергу, сказав Федір Веніславський.
Все буде доведено до центрів комплектування Збройних сил. Осіб, які мають бойовий досвід, мобілізують в першу чергу. "Зараз вже, відповідно до призову резервістів, забезпечується доукомплектування бойових бригад і далі цей процес триватиме", – додав Веніславський.
Через вторгнення в Україні ввели воєнний стан. Усіх охочих закликають долучатися до Сил територіальної оборони.