Прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення громадян на виїзд з України. Про це мовиться у повідомленні Держприкордонслужбі України.

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Обстановка на західному кордоні станом на 18:00

  • Польща

На виїзд з України в автомобільних пунктах пропуску на оформлення на кордоні з Польщею у чергах була така кількість автівок:

  • "Ягодин" – 2 500;
  • "Устилуг" – 1 400;
  • "Грушів" – 700;
  • "Рава-Руська" – 900;
  • "Угринів" – 1 150;
  • "Краківець" – 1200;
  • "Шегині" – 1 600;
  • "Смільниця" – 900.

  • Словаччина

На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають загалом приблизно 270 автомобілів.

  • Угорщина

Перетину кордону до Угорщини у трьох пунктах пропуску очікували понад 220 автівок.

  • Румунія

На виїзд до Румунії, у трьох пунктах пропуску, в чергах перебувало понад 1 100 легкових авто.

Тож у Держприкордонслужбі наполегливо попросили врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону на західній ділянці кордону.

Зазначимо, що прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення громадян на виїзд з України. Максимально збільшено кількість персоналу, який здійснює прикордонні процедури, обладнано додаткові робочі місця для оформлення,
– кажуть прикордонники.