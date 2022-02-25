Часть украинцев на фоне войны с Россией едут за границу, в частности в Польшу. Женщинам с детьми пересечь границу государств помогают сотрудники Госпогранслужбы.
Читайте также Кому из мужчин 18 – 60 лет можно выехать из Украины во время военного положения: исключения
ГПСУ помогает женщинам с детьми пересечь границу
В пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники Львовского отряда с работниками таможни помогают путникам, которые выезжают в Польшу,
– отметили в ГПСУ.
В частности, для обеспечения более комфортных условий организовали дополнительные автобусы, на которых женщин и детей перевозили через границу.
Очереди на границах
Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что на западной границе Украины увеличивается пассажиропоток, соответственно и очереди. В частности, на выезде в Польшу в пункте пропуска "Ягодин" по состоянию на 18:00 было 2 500 автомобилей, "Шегини" – 1 600, "Устилуг" – 1 400.
На границе со Словакией около двух автомобильных пунктов пропуска находились всего примерно 270 автомобилей, с Венгрией – 220, Румынией – 1 100.