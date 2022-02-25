Часть украинцев на фоне войны с Россией едут за границу, в частности в Польшу. Женщинам с детьми пересечь границу государств помогают сотрудники Госпогранслужбы.

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ГПСУ помогает женщинам с детьми пересечь границу

В пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники Львовского отряда с работниками таможни помогают путникам, которые выезжают в Польшу,

– отметили в ГПСУ.

В частности, для обеспечения более комфортных условий организовали дополнительные автобусы, на которых женщин и детей перевозили через границу.

Очереди на границах

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что на западной границе Украины увеличивается пассажиропоток, соответственно и очереди. В частности, на выезде в Польшу в пункте пропуска "Ягодин" по состоянию на 18:00 было 2 500 автомобилей, "Шегини" – 1 600, "Устилуг" – 1 400.

На границе со Словакией около двух автомобильных пунктов пропуска находились всего примерно 270 автомобилей, с Венгрией – 220, Румынией – 1 100.

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