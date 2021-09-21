Желтая карантинная зона: каким педагогам во Львове разрешат работать в обычном режиме

Украина переходит в желтую зону с 23 сентября. Во Львове определили, что работать оффлайн смогут педагоги, которые вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины, сдали ПЦР-тест или имеют справку, что переболели COVID-19.

Однако справка должна быть выдана не позднее чем за последние 6 месяцев. Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям 21 сентября.

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Во Львове приняли правила работы педагогов в желтой зоне

Комиссия постановила, что смогут работать в обычном режиме от 23 сентября:

школы и садики, в которых вакцинировано 80% работников;

работники, которые не вакцинированы хотя бы одной дозой, если на входе в заведение покажут отрицательный результат ПЦР-теста (действует 72 часа);

педагоги, которые переболели коронавирусом в течение 6 прошедших месяцев и имеют соответствующую справку.

В каждом учебном заведении будут определены ответственного человека, который будет следить за соблюдением этих правил,

– написал мэр города Андрей Садовый.

Политик заверил, что это позволит не прекращать учебный процесс и одновременно не допустит коллапса медицинской системы города. Он также вспомнил, что ПЦР-тесты – платные, а вакцинация – бесплатная.

Последние новости по карантину в Украине

С 23 сентября вся Украина переходит в желтую карантинную зону. Это означает, что теперь все области будут разделены, в соответствии с уровнем эпидемической опасности.

Однако, вакцинированные люди могут обойти большинство ограничений в желтой и даже красной зоне. Кроме того, появились 2 вида COVID-сертификатов: "зеленые" и "желтые".

Более того, Кабинет Министров Украины принял решение продлить адаптивный карантин. Он будет действовать до 31 декабря 2021 года.