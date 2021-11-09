Жительница Ивано-Франковской области насмерть сбила мужчину на трассе Львов – Луцк

На Львовщине 9 ноября произошло смертельное ДТП – жительница Ивано-Франковской области сбила мужчину. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.

Авария произошла в селе Бабичи Червоноградского района. Пешеход умер на месте ДТП.

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Водитель насмерть сбила мужчину

Приблизительно в 00:15 на трассе Львов – Луцк водитель автомобиля Citroen С4, 52-летняя жительница Ивано-Франковской области, сбила пешехода. Мужчина в возрасте 45 – 50 лет получил травмы, несовместимые с жизнью.

К сожалению, пешеход погиб на месте аварии. Правоохранители пытаются установить его личность.



Женщина на трасе сбила пешехода / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнице смертельного ДТП грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.



Мужчина умер на месте ДТП / Фото полиции Львовщини



Личность погибшего устанавливает полиция / Фото полиции Львовщины