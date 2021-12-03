Зимняя непогода обесточила больше 200 населенных пунктов Львовщины

На Львовщине ночью 3 декабря лил дождь, который затем сменился снегопадом. Непогода обесточила более 200 населенных пунктов области.

Сейчас специалисты Львовоблэнерго проводят ремонтные работы. Они стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение.

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Непогода обесточила больше 200 населенных пунктов

Энергетики ликвидируют последствия стихии, которая оставила без света часть Львовщины. По состоянию на 9:00 3 декабря непогода полностью обесточила 49 линий электропередачи напряжением 6 – 10 киловатт, а 12 – частично. 121 населенный пункт остался без света и 92 – частично в:

Карпатском РЭС (Старосамборская, Самборская, Турковская части);

Южном РЭС (Сколевская, Стрыйская, Бориславская, Дрогобычская части);

Центральном РЭС (Пустомытовская, Николаевская, Перемишлянська, Жидачівська части);

Западном РЭС (Яворовская часть);

Северном РЭС (Каменка-Бугская часть);

Восточном РЭС (Бродовская часть).

Чтобы восстановить электроснабжение, привлекли 221 работника Львовоблэнерго в составе 67 бригад и 100 единиц техники.

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Снег будет сыпать и дальше

По прогнозам синоптиков, в течение 3 декабря и в дальнейшем ожидаются сложные погодные условия, в частности сильный снег, метели и налипание мокрого снега. Дороги покроет гололедица, поэтому водителей просят быть внимательными и осторожными во время движения.

Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура в течение дня будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.

Прогноз погоды на 3 декабря / Данные Укргидрометцентра

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Как вести себя возле оборванных линий электропередачи

Специалисты призывают соблюдать правила безопасности возле оборванных линий электропередачи. В частности, не приближаться к ним на расстояние меньше 8 метров, так как это смертельно опасно. ️

Нужно до приезда оперативно-выездной бригады Львовоблэнерго организовать охрану места обрыва провода, чтобы туда никто не попал. Если человек оказался ближе чем в 8 метрах от оборванной линии, следует отходить на безопасное расстояние "гусиным шагом" – свести ступни и идти мелкими скользящими шагами, не отрывая их друг от друга и от земли.

Если вы заметили оборванную линию электропередачи, нужно немедленно позвонить по номеру 0-800-30-15-68 и сообщить о ситуации. Операторы работают круглосуточно, а звонки – бесплатные. Кроме этого, можно сообщить об аварии в чат-ботах в вайбере и телеграме. При падении деревьев или травмировании людей следует звонить в экстренные службы по телефонам: 101, 112 или 103.