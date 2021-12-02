В ГСЧС опубликовали видео, на котором – метель в горах. Снегопад в темное время суток – очень мощный.

Ранее В Карпатах метель, мороз и ограниченная видимость: фото заснеженных гор

В Карпатах – мощные снегопады

Видимость – чрезвычайно плохая, снег из-за сильных порывов ветра просто бьет в лицо.

Горы не всегда выглядят так, как их изображают в буклетах туроператоров. Такую картину часто видят спасатели, когда идут искать горе-путешественников в зимний период,

– написали в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели предупредили, что любителям походов в горы стоит учитывать прогнозы погоды. Сейчас крайне важно отказаться от путешествий на высокогорье.

Смотрите видео метели Карпат / Видео ГСЧС:

В Карпатах – метели с конца ноября

Отметим, что снегом Карпаты заметает с ноября. На вершинах столбики термометров опускались уже ниже отметки -10. На горе Поп Иван Черногорский видимость составляла до 40 метров.

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Где ждать значительного ухудшения погоды 3 декабря: