В ГСЧС опубликовали видео, на котором – метель в горах. Снегопад в темное время суток – очень мощный.
Ранее В Карпатах метель, мороз и ограниченная видимость: фото заснеженных гор
В Карпатах – мощные снегопады
Видимость – чрезвычайно плохая, снег из-за сильных порывов ветра просто бьет в лицо.
Горы не всегда выглядят так, как их изображают в буклетах туроператоров. Такую картину часто видят спасатели, когда идут искать горе-путешественников в зимний период,
– написали в пресс-службе ГСЧС.
Спасатели предупредили, что любителям походов в горы стоит учитывать прогнозы погоды. Сейчас крайне важно отказаться от путешествий на высокогорье.
Смотрите видео метели Карпат / Видео ГСЧС:
В Карпатах – метели с конца ноября
Отметим, что снегом Карпаты заметает с ноября. На вершинах столбики термометров опускались уже ниже отметки -10. На горе Поп Иван Черногорский видимость составляла до 40 метров.
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Где ждать значительного ухудшения погоды 3 декабря:
- Ночью и утром 3 декабря в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях ожидают сильный снег.
- Спасатели предупредили о І уровне опасности – желтом.
- Опасность ждет и водителей, на дорогах – налипание снега и гололедица.
- В Карпатах из-за непогоды могут временно прекратить движение транспорта.