У ДСНС опублікували відео, на якому – хуртовина у горах. Снігопад у темний час доби – дуже потужний.

Раніше У Карпатах хуртовина, мороз й обмежена видимість: фото засніжених гір

У Карпатах – потужні снігопади

Видимість – надзвичайно погана, сніг через сильні пориви вітру просто б'є в обличчя.

Гори не завжди виглядають так, як їх зображують у буклетах туроператорів. Таку картину часто бачать рятувальники, коли йдуть шукати горе-мандрівників у зимовий період,

– написали у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники попередили, що любителям походів в гори варто зважати на прогнози погоди. Зараз вкрай важливо відмовитись від мандрівок на високогір'я.

Дивіться відео хуртовини Карпат / Відео ДСНС:

У Карпатах – хуртовини з кінця листопада

Зазначимо, що снігом Карпати замітає з листопада. На вершинах стовчики термометрів опускались вже нижче позначки -10. Вкрило білим і гірськолижні курорти. На горі Піп Іван Чорногірський видимість становила до 40 метрів.

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Де чекати значного погіршення погоди 3 грудня: