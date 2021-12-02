Кроме значительных осадков, синоптики говорят и о налипании мокрого снега, метели и гололедице на дорогах. Карпаты непогода также не обойдет, в регионе определили II уровень опасности, оранжевый.

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Погодные условия могут привести к нарушению, а в Карпатах – местами прекращение движения транспорта на дорогах и улицах,

– говорят в ГСЧС.

Снег в Карпатах

Температура в Карпатах опустилась ниже нуля еще 21 сентября. В частности, на вершине горы Поп Иван Черногорский зафиксировали -6 градусов.

Уже 22 сентября на горе Поп Иван Черногорский впервые заснежило. На высокогорье Карапат из-за осадков было туманно.

1 декабря горы продолжало засыпать снегом. На вершинах плохая видимость и мороз до -10 градусов.

Прогноз на зиму 2022

Как рассказывала синоптик Укргидрометцентра, Вера Балабух, эта зима будет теплее предыдущих. Примерно в 60% дней зимы будет преобладать аномально теплая погода.

В то же время, она утверждает, что такая ситуация не будет продолжаться постоянно. Остальные 40% дней погода может быть на уровне нормы или ниже нормы. Зимой можно ожидать потоки арктического холода. Не ожидается затяжных снегопадов или долгих периодов без снега.

Правила поведения водителей во время гололеда