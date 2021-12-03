Наразі фахівці Львівобленерго проводять ремонтні роботи. Вони намагаються якнайшвидше відновити електропостачання.

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Негода знеструмила понад 200 населених пунктів

Енергетики ліквідовують наслідки стихії, яка залишила без світла частину Львівщини. Станом на 9:00 3 грудня негода повністю знеструмила 49 ліній електропередачі напругою 6 – 10 кіловатів, а 12 – частково. 121 населений пункт залишився зовсім без світла та 92 – частково у:

Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська, Турківська частини);

Південному РЕМ (Сколівська, Стрийська, Бориславська, Дрогобицька частини);

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська частини);

Західному РЕМ (Яворівська частина);

Північному РЕМ (Кам'янка-Бузька частина);

Східному РЕМ (Бродівська частина).

Щоб відновити електропостачання, залучили 221 працівника Львівобленерго у складі 67 бригад та 100 одиниць техніки.

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Сніг сипатиме й надалі

За прогнозами синоптиків, протягом 3 грудня й надалі очікуються складні погодні умови, зокрема сильний сніг, хуртовини та налипання мокрого снігу. Дороги вкриє ожеледиця, тож водіїв просять бути уважними та обережними під час руху.

Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура протягом дня коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла.

Прогноз погоди на 3 грудня / Дані Укргідрометцентру

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Як поводитись біля обірваних ліній електропередачі

Фахівці закликають дотримуватися правил безпеки біля обірваних ліній електропередачі. Зокрема, не наближатися до них на відстань менше ніж 8 метрів, адже це смертельно небезпечно. ️

Потрібно до приїзду оперативно-виїзної бригади Львівобленерго організувати охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив. Якщо людина опинилась ближче ніж за 8 метрів до обірваної лінії, слід відходити на безпечну відстань "гусячим кроком" – звести ступні та йти дрібними ковзкими кроками, не відриваючи їх одна від одної та від землі.

Якщо ви помітили обірвану лінію електропередачі, потрібно негайно зателефонувати за номером 0-800-30-15-68 та повідомити про ситуацію. Оператори працюють цілодобово, а дзвінки – безкоштовні. Окрім цього, можна повідомити про аварію в чат-ботах у вайбері та телеграмі. При падінні дерев чи травмуванні людей слід телефонувати в екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.

Зауважте! Дізнатись про причини відсутності світла та час відновлення електропостачання можна на сайті Львівобленерго.