Наразі фахівці Львівобленерго проводять ремонтні роботи. Вони намагаються якнайшвидше відновити електропостачання.
Варто прочитати Захід України притрусило снігом: казковий фоторепортаж
Негода знеструмила понад 200 населених пунктів
Енергетики ліквідовують наслідки стихії, яка залишила без світла частину Львівщини. Станом на 9:00 3 грудня негода повністю знеструмила 49 ліній електропередачі напругою 6 – 10 кіловатів, а 12 – частково. 121 населений пункт залишився зовсім без світла та 92 – частково у:
- Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська, Турківська частини);
- Південному РЕМ (Сколівська, Стрийська, Бориславська, Дрогобицька частини);
- Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська частини);
- Західному РЕМ (Яворівська частина);
- Північному РЕМ (Кам'янка-Бузька частина);
- Східному РЕМ (Бродівська частина).
Щоб відновити електропостачання, залучили 221 працівника Львівобленерго у складі 67 бригад та 100 одиниць техніки.
Цікаво Синоптики розповіли, якою буде груднева погода на Львівщині
Сніг сипатиме й надалі
За прогнозами синоптиків, протягом 3 грудня й надалі очікуються складні погодні умови, зокрема сильний сніг, хуртовини та налипання мокрого снігу. Дороги вкриє ожеледиця, тож водіїв просять бути уважними та обережними під час руху.
Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура протягом дня коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла.
Прогноз погоди на 3 грудня / Дані Укргідрометцентру
Зверніть увагу Суцільна темінь і повно снігу: рятувальники застерегли від походу у гори
Як поводитись біля обірваних ліній електропередачі
Фахівці закликають дотримуватися правил безпеки біля обірваних ліній електропередачі. Зокрема, не наближатися до них на відстань менше ніж 8 метрів, адже це смертельно небезпечно. ️
Потрібно до приїзду оперативно-виїзної бригади Львівобленерго організувати охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив. Якщо людина опинилась ближче ніж за 8 метрів до обірваної лінії, слід відходити на безпечну відстань "гусячим кроком" – звести ступні та йти дрібними ковзкими кроками, не відриваючи їх одна від одної та від землі.
Якщо ви помітили обірвану лінію електропередачі, потрібно негайно зателефонувати за номером 0-800-30-15-68 та повідомити про ситуацію. Оператори працюють цілодобово, а дзвінки – безкоштовні. Окрім цього, можна повідомити про аварію в чат-ботах у вайбері та телеграмі. При падінні дерев чи травмуванні людей слід телефонувати в екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.