Сейчас специалисты Львовоблэнерго проводят ремонтные работы. Они стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение.
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Непогода обесточила больше 200 населенных пунктов
Энергетики ликвидируют последствия стихии, которая оставила без света часть Львовщины. По состоянию на 9:00 3 декабря непогода полностью обесточила 49 линий электропередачи напряжением 6 – 10 киловатт, а 12 – частично. 121 населенный пункт остался без света и 92 – частично в:
- Карпатском РЭС (Старосамборская, Самборская, Турковская части);
- Южном РЭС (Сколевская, Стрыйская, Бориславская, Дрогобычская части);
- Центральном РЭС (Пустомытовская, Николаевская, Перемишлянська, Жидачівська части);
- Западном РЭС (Яворовская часть);
- Северном РЭС (Каменка-Бугская часть);
- Восточном РЭС (Бродовская часть).
Чтобы восстановить электроснабжение, привлекли 221 работника Львовоблэнерго в составе 67 бригад и 100 единиц техники.
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Снег будет сыпать и дальше
По прогнозам синоптиков, в течение 3 декабря и в дальнейшем ожидаются сложные погодные условия, в частности сильный снег, метели и налипание мокрого снега. Дороги покроет гололедица, поэтому водителей просят быть внимательными и осторожными во время движения.
Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура в течение дня будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.
Прогноз погоды на 3 декабря / Данные Укргидрометцентра
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Как вести себя возле оборванных линий электропередачи
Специалисты призывают соблюдать правила безопасности возле оборванных линий электропередачи. В частности, не приближаться к ним на расстояние меньше 8 метров, так как это смертельно опасно. ️
Нужно до приезда оперативно-выездной бригады Львовоблэнерго организовать охрану места обрыва провода, чтобы туда никто не попал. Если человек оказался ближе чем в 8 метрах от оборванной линии, следует отходить на безопасное расстояние "гусиным шагом" – свести ступни и идти мелкими скользящими шагами, не отрывая их друг от друга и от земли.
Если вы заметили оборванную линию электропередачи, нужно немедленно позвонить по номеру 0-800-30-15-68 и сообщить о ситуации. Операторы работают круглосуточно, а звонки – бесплатные. Кроме этого, можно сообщить об аварии в чат-ботах в вайбере и телеграме. При падении деревьев или травмировании людей следует звонить в экстренные службы по телефонам: 101, 112 или 103.