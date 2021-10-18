Рятувальники знайшли 3 туристів, які заблукали в горах на Львівщині
Джерело:ДСНС Львівщини
Під час спуску з гори Явірник 17 жовтня заблукали троє туристів. До них на допомогу приїхали рятувальники.
На щастя, ніхто із заблукалих не постраждав. Рятувальники швидко їх розшукали.
До теми Жінці стало зле: у Карпатах рятувальники вже другу добу шукають туристку в горах
Туристи заблукали у горах
Рятувальникам о 17:21 надійшло повідомлення про те, що в селі Опорець Стрийського району під час спуску з гори Явірник заблукали 3 людини. На їхні пошуки негайно виїхали співробітники Славської пошуково-рятувальної частини.
Вони з'ясували, що 3 жителі Дрогобича, 65-річний чоловік та 2 жінки віком 62 та 46 років, під час спуску з гори втратили орієнтири. На щастя, з туристами був телефонний зв'язок тож їх вдалось швидко знайти. Медичної допомоги заблукалі не потребували.
Рятувальники швидко знайшли заблукалих туристів / Фото ДСНС Львівщини
Коротко про подібні випадки в горах
- Рятувальники 2 доби прочісували ліси Закарпаття, шукаючи грибника, який зник ще 10 жовтня. Він загубився у лісі поблизу села Лопухів Тячівського району. Чоловіку вдалося самотужки розшукати свій дім.
- У Карпатах 2 жовтня травмувався турист з Києва. Він катався на квадроциклі на горі Васкул і перекинувся. Без допомоги рятувальників чоловік обійтись не зміг.
- Група туристів 22 вересня успішно піднялась на Говерлу. Однак спуск із засніженої гори завершився тим, що одна з жінок отримала травму.