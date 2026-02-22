У СБУ відповіли, чи вийшли вже на слід винних у теракті у Львові

У ніч на 22 лютого у Львові скоїли теракт. Загинула поліцейська, ще 24 особи постраждали.

Перший заступник начальника обласного управління СБУ полковник Олексій Голобородько під час брифінгу вранці 22 лютого розповів, чи вже вийшли вже на слід винних.

Що кажуть в СБУ?

Наразі проводяться усі невідкладні слідчі дії на те, що виявити та затримати ворожого агента, який був причетний до організації теракту.

Уже є особа, яка підлягає затриманню.

Проведені усі необхідні процесуальні заходи в одній з областей нашої держави,

– повідомив Голобородько.

Наразі тривають заходи для затримання та притягнення до відповідальності особи, яка безпосередньо діяла на території Львівщини.

Одна із версій слідства – причетність російських спецслужб.

Інші деталі теракту