Шукали кілька днів: на Львівщині безвісти зниклого чоловіка знайшли мертвим

На Львівщині 6 днів тому зник 58-річний Михайло Стецик. Його знайшли мертвим 1 листопада.

Чоловік 27 жовтня вийшов зі свого будинку. З того часу зв'язок з ним обірвався.

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Чоловіка, якого шукали кілька днів, знайшли мертвим

Львівські правоохоронці 31 жовтня оголосили у розшук безвісти зниклого Михайла Стецика. 58-річний чоловік проживав у селі Уличне. 27 жовтня він вийшов з дому і не повернувся. Рідні не знали його місця перебування.

Поліція, волонтери та небайдужі громадяни шукали зниклого кілька днів. 1 листопада Михайла Стецика виявили мертвим у Стрийському районі. Фахівці не знайшли на його тілі ознак насильницької смерті. Обставини смерті чоловіка встановлять правоохоронці.

У Львові нещодавно трапився схожий випадок. Вночі 27 жовтня 19-річна Анастасія Стахів зникла з дому . Дівчину знайшли мертвою у водоймі в парку "Піскові озера". Студентка була одягнена лише в піжаму.



Зниклого чоловіка знайшли мертвим / Фото "Варта 1"