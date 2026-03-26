Кричала на дітей і шарпала їх: у Львові звільнили виховательку із дитсадка
- У Львові звільнили виховательку дитсадка №127 після появи відео, де вона грубо поводиться з дітьми.
- Директор директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк підтвердив звільнення та передачу матеріалів у поліцію.
У Львові звільнили виховательку дитячого садка №127. Це сталося після того, як у мережі з'явилося відео, на якому працівниця садка грубо поводиться з дітьми під час прогулянки.
Відповідний ролик опублікували у львівських пабліках у соціальних мережах.
Що відомо про скандал із вихователькою дитсадка №127 у Львові?
Відео інциденту зняла жінка з балкона сусіднього будинку. Коментуючи кадри, вона зазначила, що вийшла на перерву від роботи за комп'ютером і стала свідком того, як вихователька поводилася з дітьми під час прогулянки. Сам інцидент трапився у дитячому садку №127 у Львові.
На записі видно, як вихователька почала кричати на дітей, шикувати їх парами та вимагати йти подвір'ям рівно.
Спершу чути її слова: "Йдемо, я сказала". Потім вона підійшла до хлопчика, почала шарпати його, схопила за капюшон і крикнула: "Ти ходити вмієш? Я тебе питаю". Внаслідок цього дівчинка, яка стояла з хлопчиком у парі, впала на землю.
Коли діти йшли нерівно, вихователька зупиняла їх і знову кричала, вимагаючи, щоб вони "тримали лінію". Також на відео чути її слова: "Коли я сказала – пішли, ви маєте вже всі йти".
Вихователька дитсадка №127 у Львові кричала на дітей та шарпала їх / Відео з фейсбук-сторінки Юрія Несторовича
Під відео у коментарях на інцидент із вихователькою відреагував директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк. За його словами, виховательку вже звільнили.
Фрагмент на відео – жахливий. І він справді був у садочку. Такі працівники не можуть працювати з дітьми. Вихователька – звільнена. Усі матеріали передаємо в поліцію,
– зазначив Закалюк.
Андрій Закалюк відреагував на інцидент у дитсадку №127 у Львові / Скриншот з коментарів у фейсбуці
