У ДБР розповіли деталі аварії на Львівщині, у якій прокурор збив дитину на смерть

Стали відомі нові деталі смертельної ДТП у Львівській області, внаслідок якої загинула дитина. За даними слідства, за кермом автомобіля перебував прокурор.
Наразі тривають експертизи та встановлюються всі обставини трагедії. Про це повідомили у ДБР.
Що встановили слідчі?
Увечері 24 лютого працівники ДБР одразу виїхали на місце події для проведення оперативно-слідчих заходів та вивчення усіх обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди.
Встановлено, що близько 19:00 поблизу села Смереків Львівського району автомобіль Skoda Super B здійснив наїзд на двох неповнолітніх. Брат та сестра переходили дорогу по пішохідному переходу. Дівчинка померла на місці, хлопчика доправили до лікарні.
За кермом автівки перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області.
Водій на момент аварії був тверезим – це підтвердили результати огляду. Також призначено низку експертиз, зокрема автотехнічну та судово-медичну, які мають встановити швидкість руху транспортного засобу та інші важливі деталі.
Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (частина 2 статті 286 Кримінального Кодексу України).
Що відомо про постраждалих дітей?
Дівчинці, яка загинула на місці події було 14 років. Її молодшому брату – 10 років. За даними Генерального прокурора України Руслана Кравченка, батько дітей є військовим та перебуває на фронті.
Слідчі ДБР продовжують першочергові слідчі дії: опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження та інші речові докази. Найближчим часом будуть призначено всі необхідні експертизи. Як Бюро, так Генпрокурор обіцяють забезпечити повну та неупереджену перевірку всіх обставин трагедії.