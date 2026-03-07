Львів отримав майже 4 мільйони євро компенсації через зрив будівництва сміттєпереробного заводу
- Львів отримав понад 3,6 мільйона євро компенсації від польського банку через зрив будівництва сміттєпереробного заводу підрядником Control Process S.A.
- Підрядник не завершив проєктування, не поставив частину обладнання та відмовився виконувати окремі роботи.
Львів отримав понад 3,6 мільйона євро від польського банку. Це сталося через порушення контракту підрядником, який будував сміттєпереробний завод.
Йдеться про кошти, передбачені договором на випадок невиконання умов будівництва. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Дивіться також Судова тяганина, брехня та псевдоактивісти: чому сміттєпереробний завод у Львові досі не працює
Що відомо про зрив будівництва та суд?
ЛКП "Зелене місто", яке є замовником будівництва заводу, звернулося до польського банку ING Bank Śląski з вимогою виплатити банківську гарантію через систематичне невиконання зобов’язань польською компанією Control Process S.A.
Зокрема, підрядник не завершив проєктування, не поставив частину обладнання та відмовився виконувати окремі роботи на об’єкті.
Після подання вимоги виконавець робіт намагався оскаржити виплату та вимагав відкликати звернення до банку. Однак підстав для розгляду справи надзвичайним арбітром у Міжнародній торговій палаті в Парижі не знайшли.
У результаті банк погодився з аргументами львівської сторони та перерахував місту 3 мільйони 664 тисяч євро банківської гарантії.
За словами директора ЛКП "Зелене місто" Олександра Єгорова, перемовини щодо отримання коштів тривали близько трьох тижнів. Наразі гроші вже на рахунку підприємства, а їх використання місто планує узгоджувати разом із партнерами, зокрема з Європейським банком реконструкції та розвитку.
Водночас Львів не відмовляється від інших юридичних механізмів для врегулювання конфлікту з підрядником. У міській владі зазначають, що надалі можуть використовувати інші положення контракту та українського законодавства для захисту інтересів міста.
Скандал з цим підрядником трапляється вже не вперше
Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові триває вже кілька років і неодноразово затримувалося через конфлікти з підрядником та фінансові питання. Проєкт має стати одним із перших в Україні комплексів механіко-біологічної переробки відходів і переробляти до сотень тисяч тонн сміття щороку.
Однак подібний проєкт підрядник виконує не вперше. Наприклад, такий завод вже побудували у польському місті Ольштин. Проте навіть поляки мали негативний досвід роботи з цим підрядником: була низка недоліків, затримок та помилок у реалізації проєкту.