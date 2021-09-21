Студенти одного з львівських вишів переходять на змішану форму навчання
Джерело:НУ "Львівська політехніка"
У НУ "Львівська політехніка" з тисячі груп 80 наразі перебувають на самоізоляції. Через це з 22 вересня студенти вишу навчатимуться за змішаною формою.
Своєю чергою, студенти Львівського національного університету імені Івана Франка поки навчатимуться очно. Як виш працюватиме надалі, визначать до кінця тижня.
Цікаво У Львівському університеті уся група пішла на карантин через коронавірус у студента
Студенти НУ ЛП переходять на змішану форму навчання
За інформацією "Твоє місто", у Національному університеті "Львівська політехніка" через захворюваність на коронавірус на самоізоляцію скерували 80 груп з тисячі. Цього тижня ще 2 групи повернулися із самоізоляції, адже вони перейшли на дистанційне навчання 2 тижні тому.
Якщо на потоці є більш ніж одна група, то лекції проводитимуть в онлайн-форматі, відповідно до розкладу. Лекційні заняття для потоку, де є лише одна група, відбуватимуться в аудиторіях,
– зазначив перший проректор Львівської політехніки Олег Матвійків.
Натомість усі практичні, семінарські та лабораторні заняття проходитимуть очно. За словами Матвійківа, якщо в групі є хоча б один хворий, то все навчання – і лекційне, і практичне – буде в онлайн-форматі.
Як навчатимуться в ЛНУ імені Франка
Наразі навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка проходить у звичному режимі.
"Зараз студенти працюють очно. Оскільки з четверга Україна та Львівщина переходить у жовту зону карантину, цілком ймовірно, що до кінця тижня визначимо як працюватиме виш надалі. Ми готові й до дистанційного, і до змішаного навчання", – розповіли в університеті.Зауважте! З 23 вересня уся Україна переходить у жовту зону карантину. Як навчатимуться у школах Львова та області наразі не відомо. На Львівщині кількість вакцинованих педагогів становить менше ніж 45%. Тож очне навчання можливе лише в 10% шкіл.