Суворі антиковідні правила для пасажирів: що відбувається на львівському вокзалі

В Україні з 21 жовтня почали діяти нові суворі правила міжрегіональних перевезень. Тепер усі пасажири повинні мати негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу.

Якщо у пасажирів немає необхідних документів, їх не пускають на рейси. Однак на залізничному вокзалі у Львові, вочевидь, нові карантинні правила не викликали конфліктів.

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Правоохоронці проводять перевірки

З 21 жовтня в усіх областях України розпочали діяти нові суворі правила міжобласних перевезень. Усі пасажири та водії повинні мати сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 або негативний ПЛР-тест. Окрім цього, усі повинні дотримуватися маскового режиму.

На Головному залізничному вокзалі Львова наявність необхідних документів перевіряють правоохоронці та провідники. За словами кореспондентки 24 каналу, на площі Двірцевій є чимало патрульних. Вони час від часу підходять до пасажирів, повідомляють їм про нові правила та перевіряють документи.

Патрульні перевіряють у пасажирів наявність необхідних документів: відео

Однак, на відміну від Києва, у Львові значних черг на перонах й у приміщенні вокзалу немає. Пасажири спокійно чекають на свої потяги й, здається, зовсім не хвилюються через суворі правила перевезень.

Дивіться фото з Головного залізничного вокзалу у Львові / Фото 24 канал

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Черги виникли лише біля пункту вакцинації

На Головному залізничному вокзалі 21 червня розпочав працювати центр вакцинації. Його облаштували в приміщенні медпункту. Центр працюватиме щодня з 10:00 до 18:30 без перерви. Тут вакцинують як попередньо зареєстрованих, так і тих, хто стоїть у живій черзі. Охочим зробити щеплення дають 3 препарати на вибір – Pfizer, AstraZeneca та Coronavac.

З самого ранку у перший день роботи перед дверима центру утворилась шалена черга. Ймовірно, такий ажіотаж виник через нові правила перевезень. Протягом дня кількість охочих вакцинуватись не зменшувалась – біля входу в медпункт постійно стояли від 10 до 20 людей.

Черга біля пункту вакцинації на вокзалі / Фото 24 каналу