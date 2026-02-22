Який вигляд зараз має місце теракту у Львові: Садовий показав відео
- Вночі 22 лютого у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська і постраждали 25 людей.
- Комунальники прибирають місце вибухів, що сталися під час прибуття двох екіпажів поліції на виклик.
У центрі Львова вночі 22 лютого стався теракт. Наразі місце вибухів прибирають комунальники.
Про це розповів мер міста Андрій Садовий.
Що зараз відбувається на місці теракту у Львові?
Вночі 22 лютого у Львові стався теракт, лунали 2 вибухи. Внаслідок детонації двох саморобних вибухових пристроїв загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, постраждали 25 людей, здебільшого поліцейські.
2 вибухи пролунали у моменти прибуття на місце виклику 2 екіпажів поліції. Їх викликали через нібито проникнення у магазин.
Наразі на місці теракту працюють комунальники. Вони прибирають місце злочину.
Комунальники прибирають на місці теракту у Львові: дивіться відео
Що відомо про теракт у Львові?
У ніч проти 22 лютого у Львові пролунав вибух без повітряної тривоги.
Міський голова Андрій Садовий заявив, що стався теракт, багато людей зазнали поранень. Вибух прогримів, коли поліція прибула на виклик в магазин, а потім другий, коли до першого екіпажу поліції прибула підмога.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив під час брифінгу, що серед постраждалих є й цивільні особи.
Загалом у лікарнях перебувають 20 осіб, з них 6 у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їх життя.