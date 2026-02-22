Укр Рус
Львів Вибухи у Львові Який вигляд зараз має місце теракту у Львові: Садовий показав відео
22 лютого, 12:39
2

Який вигляд зараз має місце теракту у Львові: Садовий показав відео

Сергій Попович
Основні тези
  • Вночі 22 лютого у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська і постраждали 25 людей.
  • Комунальники прибирають місце вибухів, що сталися під час прибуття двох екіпажів поліції на виклик.

У центрі Львова вночі 22 лютого стався теракт. Наразі місце вибухів прибирають комунальники.

Про це розповів мер міста Андрій Садовий.

Що зараз відбувається на місці теракту у Львові?

Вночі 22 лютого у Львові стався теракт, лунали 2 вибухи. Внаслідок детонації двох саморобних вибухових пристроїв загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, постраждали 25 людей, здебільшого поліцейські.

2 вибухи пролунали у моменти прибуття на місце виклику 2 екіпажів поліції. Їх викликали через нібито проникнення у магазин.

Наразі на місці теракту працюють комунальники. Вони прибирають місце злочину.

Комунальники прибирають на місці теракту у Львові: дивіться відео

Що відомо про теракт у Львові?

  • У ніч проти 22 лютого у Львові пролунав вибух без повітряної тривоги.

  • Міський голова Андрій Садовий заявив, що стався теракт, багато людей зазнали поранень. Вибух прогримів, коли поліція прибула на виклик в магазин, а потім другий, коли до першого екіпажу поліції прибула підмога.

  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив під час брифінгу, що серед постраждалих є й цивільні особи.

  • Загалом у лікарнях перебувають 20 осіб, з них 6 у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їх життя.