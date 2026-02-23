Пройшла 15 кілометрів й планувала втекти за кордон: в СБУ повідомили подробиці теракту у Львові
- Підозрювана у теракті у Львові подолала 15 км пішки з наміром втекти за кордон після вибухів.
- СБУ затримало імовірну співучасницю злочину в Харкові, якій обіцяли 2 000 гривень.
Підозрювана у скоєнні теракту у Львові після вибухів вирушила до державного кордону. Вона подолала 15 кілометрів пішки.
Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький, передає 24 Канал.
Підозрювана планувала виїхати за кордон: що відомо?
Рудницький повідомив, що після вибухів фігурантка справи вирушила у напрямку державного кордону й мала при собі закордонний паспорт.
Після теракту, кажуть у СБУ, підозрювана подолала пішки близько 15 кілометрів. Вона дісталась до районного центру, а спосіб її подальшого просування встановлюється.
Рудницький також висловив припущення, що жінка усвідомлювала свої дії, однак остаточні мотиви встановить слідство.
Коли вона виїхала в районний центр, як вона їхала – також це питання процесуальне, до слідчого СБУ, вона пройшла шлях пішки 15 кілометрів. Тобто людина знала, на що вона йде. Це моя думка, слідство вже скаже її мотиви,
– каже заступник голови СБУ.
Водночас в обласній прокуратурі повідомили, що після встановлення вибухівки зловмисниця з місця події втекла на таксі, а сама вибухівка, імовірно, була активована дистанційно.
Рудницький розповів, що "куратор" із Росії вийшов на жінку, коли та шукала роботу й мала кредит у розмірі 60 тисяч гривень. Той своєю чергою пообіцяв закрити заборгованість й, за її словами, дати ще дві тисячі доларів.
І сказав їй, що для цього ти повинна виїхати з Рівненщини у Львів, купити відповідні компоненти. На питання, для чого ці компоненти, він сказав, що це буде хлопушка. Тобто це те, що вона сказала вже,
– повідомив Рудницький.
Підозрювану затримали: яку запобіжку обрали?
Менш як за 10 годин після скоєння теракту зловмисницю було затримано у районі міста Старий Самбір на Львівщині.
Вдень 23 лютого Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для 33-річної мешканки Рівненської області у вигляді тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.
Під час судового засідання затримана Ірина Саветіна вибачилась за свої дії й висловила співчуття усім, хто постраждав внаслідок теракту у Львові, заявивши, що вона не знала про вміст пакету.