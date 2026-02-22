Спочатку думали, що прилетіла ракета, – львів'янка про теракт у центрі міста
- У центрі Львова вночі 22 лютого стався теракт.
- На місці події працюють правоохоронці та комунальні служби; місцеві жителі спершу думали, що це був приліт ракети.
Львів вночі 22 лютого сколихнули вибухи. Це був теракт.
З місцевими поспілкувалося Суспільне.
Що розповіли мешканці?
Місцева мешканка розповіла, що спершу думала про приліт.
Ну був шок. Спочатку думали, що прилетіла ракета, ну а потім вже подивилися у Telegram, що то вибух, та і все.
– розповіла вона журналістам.
Наразі на місці теракту працюють правоохоронці та комунальні служби. Унаслідок вибухів у самому центрі міста пошкоджені фасади будівель та вибиті шибки в магазинах.
Нагадаємо, що сталася надзвичайна подія на вулиці Данилишина.
Інші деталі теракту
Уночі до поліції Львова надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття на місце події патрульних стався вибух. А коли на місце прибув другий екіпаж, пролунав ще один вибух. Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої.
Унаслідок нічного теракту у Львові загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька з Волинської області. Серед постраждалих є як правоохоронці, так і цивільні. Загалом у лікарнях перебувають 20 осіб, з них 6 у вкрай важкому стані.
Ймовірну виконавицю вибухів уже затримали. Нею виявилася громадянка України. Її зловили у районному центрі.