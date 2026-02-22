Укр Рус
22 лютого, 11:57
2

Спочатку думали, що прилетіла ракета, – львів'янка про теракт у центрі міста

Софія Рожик
Основні тези
  • У центрі Львова вночі 22 лютого стався теракт.
  • На місці події працюють правоохоронці та комунальні служби; місцеві жителі спершу думали, що це був приліт ракети.

Львів вночі 22 лютого сколихнули вибухи. Це був теракт.

З місцевими поспілкувалося Суспільне.

Що розповіли мешканці?

Місцева мешканка розповіла, що спершу думала про приліт.

Ну був шок. Спочатку думали, що прилетіла ракета, ну а потім вже подивилися у Telegram, що то вибух, та і все.
– розповіла вона журналістам.

Коментар львів'янки: дивіться відео

 

 

Наразі на місці теракту працюють правоохоронці та комунальні служби. Унаслідок вибухів у самому центрі міста пошкоджені фасади будівель та вибиті шибки в магазинах.

Нагадаємо, що сталася надзвичайна подія на вулиці Данилишина.

Інші деталі теракту

  • Уночі до поліції Львова надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття на місце події патрульних стався вибух. А коли на місце прибув другий екіпаж, пролунав ще один вибух. Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої.

  • Унаслідок нічного теракту у Львові загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька з Волинської області. Серед постраждалих є як правоохоронці, так і цивільні. Загалом у лікарнях перебувають 20 осіб, з них 6 у вкрай важкому стані.

  • Ймовірну виконавицю вибухів уже затримали. Нею виявилася громадянка України. Її зловили у районному центрі.