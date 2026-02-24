"Жила поблизу місця злочину": в СБУ розповіли шокуючі подробиці підготовки теракту у Львові
- 33-річна жінка, завербована Росією, організувала теракт у Львові, діючи за інструкціями куратора.
- Вона виготовила саморобний вибуховий пристрій та здійснила дистанційний підрив під час прибуття поліції, залишивши докази співпраці з ворогом у тимчасовому помешканні.
Стало відомо про нові деталі підготовки теракту у Львові, який організувала завербована росіянами 33-річна жінка. За даними слідства, вона мешкала поблизу запланованого місця вибуху та діяла за чіткими інструкціями куратора з Росії.
Уродженка Рівненщини готувалася до теракту та підтримула активний зв'язок із російськими смецслужбами. Про це повідомили в СБУ.
Які нові деталі про теракт у Львові встановило слідство?
За даними розслідування, жінку завербували представники Росії під час пошуку "легкого заробітку" у телеграм-каналах. Після вербування вона прибула до Львова та оселилася в орендованій квартирі неподалік запланованого місця вибуху.
За інструкцією куратора жінка придбала у господарських відділах супермаркетів необхідні компоненти та виготовила саморобний вибуховий пристрій, який спорядила мобільними телефонами для дистанційного підриву. Крім того, у квартирі було встановлено смартфон із функцією онлайн-трансляції, щоб куратор міг відстежувати обстановку поблизу об'єкта.
За даними СБУ, дистанційний підрив було здійснено в момент прибуття поліцейських екіпажів на місце події. Після виконання завдання підозрювана залишила місце злочину та вирушила до залізничного вокзалу в Самборі на Львівщині. Під час обшуків у її тимчасовому помешканні у Львові правоохоронці вилучили докази співпраці з ворогом.
Що відомо про теракт у Львові?
У ніч проти 22 лютого львівські правоохоронці отримали повідомлення про незаконне проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Коли на виклик прибув перший патруль, на місці стався вибух, а після прибуття другого екіпажу пролунав ще один. За попередніми даними, спрацювали саморобні вибухові пристрої.
Унаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька з Волинської області. Також поранень зазнали як працівники поліції, так і цивільні.
На суді, який відбувся 23 лютого, стало відомо ім'я підозрюваної. Це Ірина Саветіна, яка мешкала у місті Костопіль на Рівненщині. У Саветіної були фінансові проблеми, через які вона брала мікропозики, а за місяць до теракту зареєструвалася як підприємець.