Теракт у Львові: у поліції розповіли, як саме завербували підозрювану

33-річну Ірину Саветіну, яку підозрюють у вчиненні теракту у Львові, завербували російські спецслужби. А написали їй у Telegram.

Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов розповів в інтерв'ю Lb.ua, як це відбувалося.

Як росіяни вийшли на Саветіну?

Жінка багато років їздила на заробітки до Польщі.

Останнім часом десь влаштовувалася, через 2 – 3 дні звільнялася, не знаходила собі місця. Шукала всі можливі способи заробітку. І так до неї звернувся у Telegram хлопець, запропонував легку роботу з оплатою проживання,

– розповів Нєбитов.

Він зауважив, що працівники російських спецслужб не говорять, що вони з Росії та готують диверсії. Натомість розповідають історії, наприклад, про боржників, яким хочуть помститися.

Також щоразу вони цікавляться, чим живе потенційний виконавець злочину.

Спочатку росіянин запропонував Саветіній підпалити автомобіль. Жінка відмовилася, бо вирішила, що це занадто складно.

"Тож куратор почав готувати її до вчинення теракту. Здійснював контроль над її діяльністю, давав вказівки і контролював її емоційний стан. … Замовник діяв стандартно – час від часу підкидав їй трохи грошей, і жінка, на жаль, зважилась", – пояснив Нєбитов.

Особливо активно Росія почала вербувати людей з березня 2024 року. Найчастіше – через телеграм-канали, де люди шукають роботу, а наркозалежні – наркотики.

Спочатку завдання були простими – сфотографувати об'єкти. Згодом зловмисники почали вчиняти теракти.

"Аналіз показує, що всі виконавці мають схожий соціально-психологічний портрет", – зауважив Нєбитов.

Через Telegram росіяни не лише координують дії, а й контролюють процеси виготовлення вибухівок через відеодзвінки.

Довідково. Заступник керівника НПУ розповів, що у 2024 році було скоєно 9 терактів. Усі було розкрито.



У 2025 кількість різко зросла до 61.

Що відомо про теракт у Львові?