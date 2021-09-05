Трагічна аварія на Львівщині: 10-річній дівчинці терміново потрібна донорська кров
У Рудках, що на Львівщині, 3 вересня трапилась смертельна аварія. Внаслідок трагедії 3 загиблих, а 2 дитини у важкому стані борються за життя. 10-річній дівчинці для порятунку терміново потрібна донорська кров.
У лікарні розповіли, що потрібна ІІІ резус-негативна група крові. Про це повідомили у Клінічній лікарні швидкої допомоги.
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10-річна дівчинка терміново потребує ІІІ групи крові
10-річна дівчинка потребує донорської ІІІ резус-негативної групи крові. Дитина постраждала внаслідок аварії. Медики міської дитячої лікарні вже кілька днів борються у реанімації за її життя,
– розповіли у лікарні.
Там запевняють, що роблять все можливе для порятунку дитини, але запаси крові, яка дуже необхідна для боротьби, вичерпуються.
У лікарні просять людей, які мають ІІІ резус-негативну групу крові:
- прийти 6 вересня у лікарню швидкої допомоги, що на вулиці Миколайчука, 9;
- кров можна здати з 9 до 12 години;
- необхідно мати з собою паспорт;
- а також пройти на 1 поверх у відділення трансфузіології.
Аварія у Рудках та стан постраждалих дівчаток: що відомо
- 3 вересня у Рудках вантажівка врізалася у будівлю магазину, розтрощивши її. Загинуло 3 пішоходів, а 16-річна та 10-річна дівчинка – отримали важкі поранення.
- Серед загиблих – водій, жінка та 47-річний чоловік. Загиблий чоловік – батько 10-річної Тетянки, яка зараз перебуває в комі та потребує донорської крові. Дівчинці ампутували ногу.
- Відомо, що у той трагічний день батько забрав дитину з дитину з музичної школи. Він зупинився біля того злощасного продуктового магазину, щоб поправити дитині курточку, аби вона не замерзла.
- Мати дівчинки була на роботі в Італії. У сім'ї загалом 3 дітей – 28-річна Марта, у якої діагноз ДЦП від народження, 22-річна Олена, яка є опікуном Марти та 10-річна Тетяна, що постраждала внаслідок аварії.
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