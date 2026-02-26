Учителька назвала теракт у Львові "народною помстою": громада звернулася до поліції
- Педагогиня з Кіровоградської області цинічно висловилася про теракт у Львові.
- Місцева влада звернулася до поліції через її висловлювання.
У неділю, 22 лютого, у центрі Львова стався теракт, через що загинула поліціянтка Вікторія Шпилька. На допис про трагічну втрату в одній із фейсбук-спільнот відреагувала вчителька української мови та літератури з Кіровоградщини.
Жінка цинічно назвала теракт "народною помстою". Цю тему порушили в місцевому медіа "Гречка".
Що відомо про висловлювання шкільної вчительки?
Вікторія Сичова навчає дітей української мови й літератури у Живанівській філії Компаніївського ліцею, що на Кіровоградщині. Особиста сторінка жінки наповнена дописами про життя школи та викладання.
Водночас вона неоднозначно висловилася про теракт у Львові, який забрав життя молодої патрульної. У мережі жінка активно коментувала допис, присвячений загиблій Вікторії Шпильці.
Спочатку педагогиня "поцікавилася", чи треба було йти працювати у правоохоронні органи та "вибивати людям очі". На це відповіла інша користувачка, поставивши запитання про те, чи потрібні були підозрюваній у теракті російські гроші. Відповідь учительки не забарилася й спричинила хвилю обурення.
Аце доведено? Та поліція допекла всіх без рашистів – тепер писатимуть свої брехні про гроші. Про помсту народну треба писати!,
– написала Вікторія Сичова.
У коментарях під публікацією вона підтвердила, що є педагогинею, і наголосила, що це її особиста позиція, яку вона має право висловлювати вільно.
Коментарі під дописом про теракт / Скриншот
Директорка департаменту освіти Кіровоградської ОВА Ельза Лещенко у своєму коментарі для "Гречки" заявила, що інцидент їм відомий. За її словами, департамент оперативно зв`язався з адміністрацією ліцею, де працює жінка.
Наша думка – це ганьба цій вчительці!,
– сказала Ельза Лещенко.
Крім того, інформацію передали заступнику голови Компаніївської громади, яка є засновником закладу. Місцева влада вже звернулася до поліції з цього приводу.
Що відомо про підозрюваних у скоєнні теракту?
33-річна жінка, завербована російськими спецслужбами, організувала теракт у центрі Львова, діючи за вказівками свого куратора з Росії.
Вона самостійно виготовила саморобні вибухові пристрої, встановила їх у сміттєвих баках на вулиці Данилишина, а потім дистанційно підірвала, коли на місце прибули поліцейські. У її тимчасовому помешканні виявили докази співпраці з ворогом.
Крім того, 18-річній жительці Харкова оголосили підозру за свідомо неправдиве повідомлення поліції. Дівчина, яка шукала підробіток у Telegram, погодилася за 100 доларів передати фейковий виклик про нібито пограбування магазину – саме це й заманило наряд на місце вибуху.