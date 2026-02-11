Так швидко в укриття давно не бігли, – Садовий назвав наслідки удару "Кинджалів" по Львову

Вдень 11 лютого у Львові пролунало кілька гучних вибухів. За повідомленнями, по місту ударили дві гіперзвукові ракети "Кинджал".

Попередньо у місті обійшло без постраждалих, бо спрацювала українська ППО, Деталі удару і наслідки 24 Каналу повідомив голова міста Львова Андрій Садовий.

Наслідки атаки

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що під час ракетного удару 11 лютого у місті ніхто не загинув і немає поранених, а пошкодження обмежилися лише уламками.

Так швидко ми давно вже всі не бігли в укриття, тому що коли з'явилася інформація, що запущені "Кинджали", переживання були дуже великі, маючи досвід вже по інших містах України,

– сказав Садовий.

Він відзначив роботу сил ППО, які збили два "Кинджали".

Ракета Х‑47М2 "Кинджал"– це авіаційна аеробалістична ракета, яку Росія запускає з МіГ‑31К, здатна розганятися до надзвукових швидкостей понад Mach 5, що ускладнює її перехоплення традиційними системами ППО.

В Україні протидія цій загрозі здійснюється переважно за допомогою американських комплексів Patriot PAC‑3, які можуть вражати високошвидкісні балістичні та аеробалістичні цілі. Інші системи, включно з радянськими С‑300 і Бук, на практиці неефективні проти "Кинджала".

"Те, що сьогодні наші сили оборони збили цих два "Кинджали" – це просто титани. Це молодці. Велика – велика подяка, що захистили Україну, захистили Львів. Дай Бог, щоб так було завжди", – поділився Садовий.

Він також розповів про роботу укриттів у місті і закликав до дотримання правил безпеки.

В нас в місті є правило, що всі укриття мають бути відкриті завжди, крапка,

– наголосив мер.

Він додав, що приватні укриття, які були зачинені, перевірятимуть та проводитимуть профілактичні розмови, наголошуючи, що "це рятує життя". Мер нагадав, що під час минулорічних атак саме відкриті укриття допомогли зберегти життя людей і уникнути трагедій.

Зауважте, ракетного удару по Львову Росія завдала, за оцінкою авіаексперта Валерія Романенка, не випадково, а з чіткою тактичною логікою: ворог, ймовірно, виявив у місті ціль, яку вирішив знищити негайно, не чекаючи ночі, і для цього обрав аеробалістичну ракету "Кинджал", здатну долати понад тисячу кілометрів без прив’язки до часу доби. Львів є важливим транспортним і інфраструктурним вузлом, саме тому місто залишатиметься потенційною ціллю для атак.

Яка ситуація з енергетикою

Що стосується енергопостачання, Садовий повідомив, що Львів працює за графіками відключень, і більша частина доби перебуває на генераторах.

Сьогодні краща ситуація, ніж та, яка була на початку тижня. Люди знають, з якої години буде світло, і нормально до цього ставляться,

– зауважив Садовий.

Він підкреслив, що місто функціонує у робочому режимі, транспорт і медицина працюють, і закликав львів’ян зберігати спокій та дисципліну, щоб забезпечити безпеку та ефективну роботу комунальних служб.

