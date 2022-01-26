Усі школи та виші Львівщини перевели на дистанційне навчання

Через стрімке поширення коронавірусу на Львівщині вирішили суттєво посилити карантинні обмеження. Зокрема, усіх учнів та студентів перевели на дистанційне навчання.

Напередодні на онлайн-навчання перевели лише старшокласників. Однак через зростання захворюваності серед дітей учнів молодших класів також навчатимуть дистанційно.

Актуально На Львівщині з 26 січня суттєво посилили карантин: список нових обмежень

Школи та виші перевели на дистанційне навчання

Перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик розповів, що на Львівщині протягом останнього тижня спостерігають негативну динаміку захворюваності та госпіталізацій. Тому обласна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження, щоб запобігти запровадженню червоної зони.

Окрім того, тривожним є той факт, що зростає захворюваність на COVID-19 серед дитячого населення. Станом на сьогодні (25 січня – 24 канал) 165 дітей перебувають на стаціонарному лікуванні, лише упродовж останніх 2 тижнів зафіксовано 1754 випадки захворювання дітей. Тому обласна комісія ТЕБ і НС рекомендує закладам освіти перейти на дистанційну форму навчання,

– зазначив Годик.

Тож з 26 січня на Львівщині заборонили відвідування закладів освіти. Таке обмеження не стосується лише дошкільнят, учнів спецзакладів, а також студентів професійних чи професійно-технічних закладів освіти, яких рекомендують перевести на змішану форму навчання. Дистанційне навчання триватиме до 5 лютого.

Якщо на Львівщині збережеться негативна динаміка захворюваності на коронавірус, з 1 лютого в області можуть ще дужче посилити обмеження . Зокрема, заборонять роботу кафе, ресторанів, фітнес-центрів, спортзалів та непродовольчих ринків. Також не можна буде проводити масові заходи.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу