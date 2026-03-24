Не пробачу владі, що не пустила на похорон сина, – підозрюваний у вбивстві Парубія

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков заявив, що "не пробачить владі, яка не пустила його на похорон сина". Він не захотів відповідати на питання про своє бажання поїхати на обмін в Росію.

Про це повідомляє видання Новини.Live.

Що Сцельніков заявив у суді?

Під час судового засідання підозрюваний Михайло Сцельніков звернувся до представників медіа та згадав про свого сина, який зник безвісти під Бахмутом.

Нагадаємо, наприкінці лютого тіло Михайла-Віктора Сцельнікова ("Лемберґа") повернули у Львів. За кілька днів пройшов похорон.

Коли журналісти запитали його про можливість обміну до Росії, чоловік не дав прямої відповіді й намагався змінити тему розмови.

За версією слідства, 52-річний Сцельніков здійснив щонайменше вісім пострілів у Андрія Парубія. Його затримали на початку вересня на території Хмельницької області.

Раніше підозрюваний пояснював свої дії тим, що нібито хотів потрапити до списків на обмін, аби мати шанс розшукати свого сина.

Слідство у вбивстві Андрія завершено