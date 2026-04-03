Вбивство військового ТЦК у Львові: митнику повідомили про підозру

У Львові під час перевірки документів загинув військовослужбовець ТЦК. Правоохоронці вже затримали працівника митниці, якому оголосили про підозру у скоєнні злочину.

Наразі нападнику обирають запобіжний захід. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Що відомо про оголошення підозри митнику, який вбив військового ТЦК?

Як повідомляє ДБР, інцидент стався 2 квітня на вулиці Патона. Військові ТЦК разом із патрульними перевіряли військово-облікові документи та зупинили чоловіка біля магазину.

У цей момент до ситуації втрутився його брат – працівник митниці. Між учасниками конфлікту виникла словесна перепалка, яка переросла у штовханину.

За даними слідства, під час конфлікту чоловік дістав ніж і завдав кілька ударів військовослужбовцю, зокрема в шию. Поранення, які отримав військовий, виявилися смертельними – постраждалий помер у кареті швидкої допомоги.

Нападника затримали. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві у зв'язку з виконанням потерпілим службових обов'язків. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Які ще деталі відомі про трагічний інцидент у Львові?