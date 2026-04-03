Вбивство військового ТЦК у Львові: митнику повідомили про підозру
- У Львові митник був затриманий за підозрою у вбивстві військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів.
- Йому готуються обрати запобіжний захід.
У Львові під час перевірки документів загинув військовослужбовець ТЦК. Правоохоронці вже затримали працівника митниці, якому оголосили про підозру у скоєнні злочину.
Наразі нападнику обирають запобіжний захід. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Що відомо про оголошення підозри митнику, який вбив військового ТЦК?
Як повідомляє ДБР, інцидент стався 2 квітня на вулиці Патона. Військові ТЦК разом із патрульними перевіряли військово-облікові документи та зупинили чоловіка біля магазину.
У цей момент до ситуації втрутився його брат – працівник митниці. Між учасниками конфлікту виникла словесна перепалка, яка переросла у штовханину.
За даними слідства, під час конфлікту чоловік дістав ніж і завдав кілька ударів військовослужбовцю, зокрема в шию. Поранення, які отримав військовий, виявилися смертельними – постраждалий помер у кареті швидкої допомоги.
Нападника затримали. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві у зв'язку з виконанням потерпілим службових обов'язків. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
Які ще деталі відомі про трагічний інцидент у Львові?
У Львові 2 квітня інспектор митниці вбив військовослужбовця ТЦК ножем. Жертвою нападу став офіцер групи розгляду та супроводу Галицько-Франківського ОРТЦК та СП – старший лейтенант Олег Авдєєв. Раніше він очолював групу інспекторів прикордонного контролю, а також певний час обіймав посаду заступника начальника мобільної прикордонної застави "Львів".
Після жахливої трагедії у Львові Міністерство оборони України анонсувало зміни. У відомстві наголосили, що жодна проблема системи не може виправдовувати вбивство.
У поліції також повідомили, що під час конфлікту 28-річний родич митника намагався втекти, а військовослужбовець намагався його зупинити. У цей момент митник, прагнучи перешкодити, дістав із сумки предмет, схожий на ніж, і кинувся слідом за військовим. Наздогнавши його, він завдав кількох прицільних ударів у груди та шию.