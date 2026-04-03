Нападавшему выбирают меру пресечения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как сообщает ДБР, инцидент произошел 2 апреля на улице Патона. Военные ТЦК вместе с патрульными проверяли военно-учетные документы и остановили мужчину возле магазина.

В этот момент в ситуацию вмешался его брат – работник таможни. Между участниками конфликта возникла словесная перепалка, переросшая в толкотню.

По данным следствия, во время конфликта мужчина достал нож и нанес несколько ударов военнослужащему, в том числе в шею. Ранения, полученные военным, оказались смертельными – пострадавший скончался в карете скорой помощи.

Нападавшего задержали. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве в связи с исполнением потерпевшим служебных обязанностей. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей.

