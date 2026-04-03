Нападавшему выбирают меру пресечения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Что известно об объявлении подозрения таможеннику, убившему военного ТЦК?
Как сообщает ДБР, инцидент произошел 2 апреля на улице Патона. Военные ТЦК вместе с патрульными проверяли военно-учетные документы и остановили мужчину возле магазина.
В этот момент в ситуацию вмешался его брат – работник таможни. Между участниками конфликта возникла словесная перепалка, переросшая в толкотню.
По данным следствия, во время конфликта мужчина достал нож и нанес несколько ударов военнослужащему, в том числе в шею. Ранения, полученные военным, оказались смертельными – пострадавший скончался в карете скорой помощи.
Нападавшего задержали. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве в связи с исполнением потерпевшим служебных обязанностей. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей.
Какие еще детали известны о трагическом инциденте во Львове?
Во Львове 2 апреля инспектор таможни убил военнослужащего ТЦК ножом. Жертвой нападения стал офицер группы рассмотрения и сопровождения Галицко-Франковского ОРТЦК и СП – старший лейтенант Олег Авдеев. Ранее он возглавлял группу инспекторов пограничного контроля, а также некоторое время занимал должность заместителя начальника мобильного пограничного залога "Львов".
После ужасной трагедии во Львове Министерство обороны Украины анонсировало изменения. В ведомстве подчеркнули, что ни одна проблема системы не может оправдывать убийство.
В полиции также сообщили, что во время конфликта 28-летний родственник таможенника пытался скрыться, а военнослужащий пытался его остановить. В этот момент таможенник, стремясь помешать, достал из сумки предмет, похожий на нож, и устремился вслед за военным. Догнав его, он нанес несколько прицельных ударов в грудь и шею.