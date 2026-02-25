Укр Рус
Львів Вибухи у Львові У Львові прогримів вибух у житловому будинку: є постраждалі, рух вулицею обмежений
25 лютого, 19:45
2

У Львові прогримів вибух у житловому будинку: є постраждалі, рух вулицею обмежений

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • У Львові стався вибух у житловому будинку на вулиці Ференца Ліста. Постраждали двоє молодиків.
  • Рух вулицею тимчасово обмежений, рятувальні служби працюють на місці інциденту.

Увечері 25 лютого у Львові стався вибух. Він не був пов'язаний з тривогою.

Вибух пролунав в історичному центрі міста. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Дивіться також Є загибла та багато постраждалих, підозрювана вже у суді: все про теракт у центрі Львова 

Що відомо про вибух у Львові сьогодні? 

Остаточна причина ще не відома – припускають, що в житловому будинку вибухнув газ. Це сталося близько 18:00 на вулиці Ференца Ліста, 6. 

Двоє молодиків постраждали, вони вже у міських лікарнях. 



Наслідки вибуху у Львові 25 лютого / Фото Львівська міська рада 

За попередньою інформацією, загрози життю немає. На місці працюють рятувальні служби, з'ясовують усі обставини. Рух вулицею тимчасово обмежений, 
– інформують у міській раді. 

Деталі від ДСНС 

У відомстві додали: вибух стався на другому поверсі чотириповерхового житлового будинку. Вибито вікна та балконні двері. Минулося без пожежі. 

Наслідки вибуху у Львові 25 лютого / Фото ДСНС 

 

 

Постраждалих оглядають медики. За попередніми даними, причина вибуху – газоповітряна суміш, 
– написали рятувальники. 

Які останні вибухи були в Україні? 

  • Днями схожа ситуація була в Києві. Там 24 лютого в Дніпровському районі, на лівому березі міста, чули вибух.

  • В поліції заявили: до них надійшло повідомлення про те, що горить трансформаторна підстанція. Правоохоронці почали перевірку.

  • А от під час вибуху в центрі Херсона 24 лютого було поранено 7 комунальників. Вони збирали сміття, коли здетонував невідомий об'єкт.

  • Внаслідок обстрілу того ж дня близько 9 ранку того ж дня загинув 62-річний комунальник, який святкував свій день народження.