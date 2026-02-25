У Львові прогримів вибух у житловому будинку: є постраждалі, рух вулицею обмежений

Увечері 25 лютого у Львові стався вибух. Він не був пов'язаний з тривогою.

Вибух пролунав в історичному центрі міста. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Що відомо про вибух у Львові сьогодні?

Остаточна причина ще не відома – припускають, що в житловому будинку вибухнув газ. Це сталося близько 18:00 на вулиці Ференца Ліста, 6.

Двоє молодиків постраждали, вони вже у міських лікарнях.





Наслідки вибуху у Львові 25 лютого / Фото Львівська міська рада

За попередньою інформацією, загрози життю немає. На місці працюють рятувальні служби, з'ясовують усі обставини. Рух вулицею тимчасово обмежений,

– інформують у міській раді.

Деталі від ДСНС

У відомстві додали: вибух стався на другому поверсі чотириповерхового житлового будинку. Вибито вікна та балконні двері. Минулося без пожежі.

Наслідки вибуху у Львові 25 лютого / Фото ДСНС

Постраждалих оглядають медики. За попередніми даними, причина вибуху – газоповітряна суміш,

– написали рятувальники.

